У Польщі затримали трьох українців без віз

10:26, 15 січня 2013
Новини ЄС
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Вони в'їхали з Чехії

Варшава. 15 січня. УНІАН. Працівники польської прикордонної служби (Straz Graniczna, SG) днями затримали трьох громадян України, котрі перебували у Польщі без необхідних для цього документів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі SG.
Українців затримали неподалік від кордону з Чехією, звідки вони їхали до Польщі на авто з українськими номерними знаками.
”Після перевірки документів виявилося, що іноземці в’їхали на польську територію нелегально, бо не мали чинних віз, які б дозволяли їм перетнути чесько-польський кордон та перебувати у Польщі”, - відзначила прес-служба.
Прикордонники оштрафували українців за порушення та зобов’язали їх добровільно залишити територію Польщі.
Як повідомляв УНІАН, за першу половину минулого року польські прикордонники затримали за порушення правил перебування у Польщі понад 800 українців, що на третину більше показників перших шести місяців 2011 року.
Видача польських віз за цей же період зросла на 13% і перевищила 310 тисяч штук.
Довідка УНІАН. Польські прикордонники найчастіше затримують українців за те, що вони працюють у Польщі без необхідних для цього документів, мають протерміновані або неправомірно використовують видані їм консульством робочі візи: наприклад, їздять туристично чи на роботу до інших держав Шенгенської зони, до якої в 2007 р. приєдналися поляки.
У випадку першого затримання прикордонники видають рішення, яким зобов’язують порушника добровільно залишити польську територію упродовж 2 тижнів, а якщо людина скоїла це порушення не перший раз, то тоді арештовують її та під конвоєм доставляють до кордону, де передають українським прикордонникам.

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