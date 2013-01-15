Франція збільшить кількість солдатів в Малі до 2,5 тис.

Київ. 15 січня. УНІАН. Франція планує збільшити кількість своїх солдатів у Малі з 750 до 2,5 тисяч.

Як повідомляє французький телеканал France 24, тоді як війська Економічного співтовариства західноафриканських держав (УКОВАС) можуть прибути до Малі вже наступного тижня, оточення міністра оборони Франції Жан-Іва Ле Дріана, заявляє, що кількість французьких солдатів ”поступово досягне” 2,5 тис.

Французька армія також оголосила про прибуття до столиці Малі Бамако французької бронетанкової колони з Кот-д`Івуара.

Вчора, 14 січня, на прохання Парижа, Рада Безпеки ООН в Нью-Йорку провела засідання, на якому Франція заручилася його підтримкою в питанні своєї участі проти ісламістських груп в Малі, де проживає велика кількість французів.

”Всі наші партнери визнали, що Франція діє відповідно до міжнародного права і Статуту ООН”, - запевнив посол Франції в ООН Жерар Аро наприкінці засідання.

Дипломат також нагадав, що пріоритетом Франції було «швидке виконання резолюції 2085 ООН», ухваленої 20 грудня 2012 року, яка «дає зелене світло» міжнародній місії в Малі, що передбачає як розгортання міжнародних сил, так і процес політичного примирення і переговорів з повстанцями Півночі, пов`язаних із тероризмом.

Французький парламент обговорюватиме питання військового втручання в Малі завтра, 16 січня.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в Малі загострилася останніми тижнями: бойовики екстремістських угруповань, які окупували північні райони країни, почали нападати на позиції урядових військ і в центральній частині країни. На допомогу урядовим військам в Малі 10 січня прибули французькі військові. Наступного дня малійська влада оголосила про введення надзвичайного стану на всій території країни і про загальну мобілізацію.

Сьогодні Міністерство закордонних справ України настійно рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до Малі.