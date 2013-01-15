Європарламент проведе термінові дебати по ситуації в Малі
14:47, 15 січня 2013Новини ЄС
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В дебатах візьме участь Ештон
Брюссель. 15 січня. УНІАН. Європейський парламент на своєму сьогоднішньому засіданні у Страсбурзі проведе термінові дебати по ситуації в Малі.
Як повідомляє прес-служба Європарламенту, дебати відбудуться сьогодні о другій половині дня за участі Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.
Як повідомляв УНІАН, ситуація в Малі загострилася кілька днів тому, коли Франція була змушена ввести війська до країни для протидії ісламістським бойовикам. Дії Франції вже отримали підтримку в Раді Безпеки ООН. Крім того, в четвер, 17 січня, Рада закордонних справ ЄС на надзвичайному засіданні також обговорить ситуацію в цій африканській країні.
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