Начальник Генштабу ЗСУ візьме участь в засіданні Військового комітету НАТО

Київ. 15 січня. УНІАН. Українська військова делегація на чолі з начальником Генерального штабу – головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Володимиром Заманою сьогодні відбула до Брюсселю для участі у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, передбачається, що генерал-полковник В.Замана проведе робочу зустріч з новопризначеним головою Військового комітету ЄС генералом Патріком де Руз’є.

Запланована участь делегації Збройних сил України у засіданнях Військового комітету НАТО у форматі країн-контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан та місії НАТО у Афганістані після 2014 року, Військового комітету НАТО у форматі країн-контрибуторів Багатонаціональних сил КФОР у Косово, а також Військового комітету НАТО у форматі євроатлантичного партнерства.

Крім того, В.Замана проведе низку зустрічей з начальниками генеральних штабів країн-членів та партнерів Альянсу.