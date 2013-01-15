Бельгія направляє в Малі три вертольоти

Брюссель. 15 січня. УНІАН. Бельгія вирішила направити в Малі три вертольоти на підтримку французьких військових, які беруть участь в сутичках з ісламістськими бойовиками.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети Le Soir.

За даними видання, один вертоліт Hercules C-130 вже вилетів з бази Мельсбрука неподалік від Брюсселя до малі. Ще один такий самий вертоліт має прибути до Малі з Чаду, де він зараз перебуває. Крім того, до відправки готовий медичний вертоліт Agusta A-109.

Видання також зазначає, що формальне рішення про направлення вертольотів було схвалено сьогодні на засіданні уряду країни у вузькому колі.

До Малі для обслуговування вертольотів також буде направлено 70 військовослужбовців Бельгії. При цьому, як зазначив сьогодні міністр закордонних справ країни Дід’є Рейндерс, бельгійські військові не братимуть участі у бойових діях.