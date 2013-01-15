Україна передала Хорватії документи на екстрадицію співвласника ”Козирної карти”

Київ. 15 січня. УНІАН. Українська сторона передала Хорватії документи для екстрадиції співвласника мережі ресторанів «Козирна карта» Андрія Задорожного, проте остаточне рішення щодо екстрадиції ще не ухвалене, повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України.

У МВС розповіли, що А.Задорожного було оголошено у розшук 6 липня 2012 року за ініціативою СБУ, а 29 липня його заарештували ц Хорватії.

”Його підозрюють у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Українська сторона документи передала, але остаточне рішення щодо екстрадиції ще не ухвалене”, - повідомили у МВС.