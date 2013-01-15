Лукашенко не бачить бажання Європи сідати за стіл переговорів

Мінськ. 15 січня. УНІАН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинувачує Євросоюз у небажанні сідати за стіл переговорів і вести діалог з Білоруссю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив сьогодні на прес-конференції для представників білоруських і зарубіжних ЗМІ.

«Якщо ви хочете з нами налагодити відносини і бачите, що у нас щось не так, ми теж у вас бачимо чимало недоліків, ну, так ви сідаєте за стіл переговорів і давайте ці проблеми обговорюватимемо. Але ви ж не хочете цього робити. отже, вам не потрібна ця нормалізація», - сказав Президент Білорусі.

О.Лукашенко також відзначив, що на країну чиниться тиск і за економічними напрямками.

«Побачили біля Президента Петрова, Сидорова - режим фінансує! Та я ніколи у жодного бізнесмена не узяв ні рубля, ні копійки для себе грошей! Ніколи! І ніхто мене у цьому не дорікне. І ви чините тиск на підприємців. Навіщо? Може, ви знищуєте таким чином конкуренцію?», - відзначив Президент Білорусі.

На думку О.Лукашенка, нормалізація відносин починається зі слова.

«Ви замість того, щоб розмовляти, демократична Європа, скільки ви людей нев`їзними зробили? 232. І навіть моїх дітей. Запитайте, за що? Гаразд, у мене старший син помічник, треба його косою під одну гребінку. Ну а Дмитро, середній, взагалі до політики жодного відношення не має, він ніяк не брав участі у цих виборах. Ну, а цей малюк? Він же взагалі нічого не розуміє у цій політиці! Ви що, з розуму посходили там? І ви хочете, щоб зі мною, з Білоруссю був нормальний у вас діалог?», - сказав О.Лукашенко.

Він нагадав також про ситуацію у Лівії, Єгипті та Іраку.

«Коли ви такі демократичні, цінуєте людину, її свободу, її життя, ви навіщо Лівію розбомбили? Французи були в авангарді цього. Ви навіщо Ірак раком поставили? І ви навіть ні перед ким не вибачилися, не те, що перед громадською думкою, навіть перед іракцями не вибачилися. Яку ви там зброю знайшли? Що відбувається в Афганістані? Чому ви від нас вимагаєте незрозуміло що, а самі на порядок сваволите більше у світі, ніж ті претензії, які ви нам висуваєте?», - сказав Президент Білорусі.

«Ви нас недемократичними вважаєте і таке інше. Нещодавно у вашій демократичній Північній Ірландії що відбулося? Масове побоїще, застосували сльозогінний газ. Гинуть люди. Ви не церемонитиметеся. І притому водою у мороз ви поливаєте безсоромно. Ми жодного разу навіть водомети не застосували. Жодного разу! Ви що від нас хочете, щоб ми державну установу не захищали? На це є силові структури, є закон. Яка ж тут диктатура? Прописано все у законі. Ви починаєте від нас вимагати те, що не реалізовується», - підкреслив О.Лукашенко.

При цьому він відзначив, що такої дикості може перерахувати скільки завгодно.

«Ви від нас вимагаєте звільнення так званих політв`язнів, реабілітувати їх і ще щось там. Я вже, чесно кажучи, останнім часом за цими претензіями, вимогами і не стежу. Але я ставлю вам конкретне запитання: якщо людина замішана в масових безладах, якщо вона за статтею білоруського закону засуджена, ви чому до мене претензії висуваєте? Пішли б до суду і до суду висували! Ви ж за розділення гілок влади, щоб судова влада була незалежною. Ви чого мені висуваєте претензії, щоб я йшов їх звільняв? Чому? Невже у Германії канцлер або Президент або у Франції може піти і когось звільнити? Він на цю тему взагалі розмовляти не буде! А ви мене в цю тему тягнете!», - підкреслив Президент Білорусі.

О.Лукашенко упевнений, що хоча закон суворий, але він – закон.

«Це ж не я придумав. І ті, хто допустили масові безлади, знали, що вони можуть одержати на всю котушку. Я ставлю питання вашим емісарам, які приїжджають до Білорусі, їх було немало: якби у вашій демократичній Німеччині, Франції або Англії з кайлом, чи то кандидат у Президенти, а це взагалі немислимо, щоб кандидат в Президенти в Германії збожеволів і пішов ламати двері! Це кандидату, який з ним конкурує, благо б було. А у нас пішли з кайлом, вікна розбили, двері виламали, влаштували масові безлади. Це ж ми показували, і ваші канали зокрема. Як би ви реагували? Ну так, посадили б. А чому ви нас в цьому дорікаєте?», - відзначив Президент Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, колишнього кандидата у президенти Білорусі Андрія Санникова звільнили з виправної колонії 14 квітня 2012 року, його було засуджено до п`яти років позбавлення волі за організацію «масових безладів» після президентських виборів у грудні 2010 року. 15 квітня було звільнено координатор опозиційного руху ”Європейська Білорусь” Д.Бондаренка.

ЄС вимагає від Мінська звільнити ще 11 політв`язнів. Звільнення політв`язнів є умовою Євросоюзу для нормалізації діалогу з Білоруссю.

З проханням про помилування на ім`я Президента звернулися тільки А.Санников і Д.Бондаренко.

21 квітня Президент Білорусі О.Лукашенко заявив, що А.Санникова і Д.Бондаренка звільнили не під тиском Євросоюзу.

У Могилівській в`язниці перебуває ще один колишній кандидат в Президенти Микола Статкевич.