Українці стали менше їздити на гірськолижні курорти Польщі

Варшава. 15 січня. УНІАН. Власники туристичної інфраструктури у польській частині Карпат у прикордонних з Україною районах цього сезону відзначають зменшення кількості українських туристів через складнощі з отриманням віз

Про це пише сьогодні польська Gazeta Wyborcza.

”В Устшиках-Дольних та околицях сумують за часами, коли українці масово відвідували їх пансіонати, каталися на лижах та витрачали багато грошей. Тепер сусідів зі Сходу в Бещадах є щораз менше. А ті, які приїжджають, скаржаться, що їм складніше отримати візи”, - пише видання.

Gazeta Wyborcza пише, що відпочинок на польських гірськолижних курортах обходився українцям дешевше, ніж в українській частині Карпат.

”Кілька років тому українців у нас було дуже багато. Часто приїжджали перед нашими святами, зустрічали тут Новий рік, а пізніше на Різдво. Гостей з України було найбільше на гірськолижних курортах, а в готелях та пансіонатах 6 січня спеціально для них готувалися різдвяні страви”, - пише Gazeta Wyborcza.

За даними співрозмовників газети, ситуація погіршилась після приєднання Польщі до Шенгенської зони в 2007 році, що призвело до ускладнень процедури видачі українцям віз.

”Гості з України часто скаржаться, що мають проблеми з візами. Гості, які тепер у нас є, не змогли усі приїхати, бо зять не отримав візи”, - сказала виданню власниця одного із пансіонатів.

Представник польського консульства, якого цитує газета, запевняє, що Польща не ускладнювала процедуру видачі віз, але повинна їх видавати згідно з прийнятими у Шенгенській зоні правилами.

GW також в іншому матеріалі на тему зимового відпочинку у Польщі написала, що семиденний відпочинок на польському гірськолижному курорті Щирк (сім ночей у тризірковому готелі з харчуванням, проїздом з центральної Польщі та скіпассом) обійдеться у близько 850 доларів, аналогічний пакет послуг у Словаччині коштуватиме 1,1 тис. доларів, в Австрії – 1 тис. 300 доларів, в Італії – 1 тис. 350 доларів, у Франції – 2 тис. 150 доларів, а у Швейцарії - понад 2 тис. 200 доларів.

Автор статті назвав ”маркетинговим трюком” опубліковане нещодавно дослідження одного з польських туристичних бюро, яке переконувало, що проїзд одного кілометра гірськолижної траси у Польщі з урахуванням усіх витрат на відпочинок - через їхню коротку відстань - коштує дорожче, ніж у Швейцарії, Франції та Італії: з 22,5 доларів за кілометр у порівнянні з близько 6,5 та 3 доларів відповідно.

Туристична агенція виходила з розрахунків, що лижник за сім днів проїде близько 300 кілометрів, а це під силу далеко не кожному любителю гірськолижного спорту, й відповідно, реальна ціна є іншою, ніж вказало бюро, відзначає GW.