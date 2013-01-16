Німеччина хоче, щоб Росія допомогла Кіпру

Брюссель. 16 січня. УНІАН. Німеччина хоче російської участі у допомозі банкам Кіпру.

Про це пише сьогодні Інтернет-видання EUobserver.

«Позиція німецького уряду полягає в тому, що ми б вітали, якщо б Росія розширила свою допомогу Кіпру, як це було у минулому”, - цитує видання джерело в німецькому уряді.

Видання нагадує, що в 2011 році Москва вже надала 2,5 млрд. євро кредиту Кіпру для вирішення проблем його банківського сектору. Разом з тим, ситуація на сьогодні продовжує викликати стурбованість.

В ЄС обговорюється можливість надання країні допомоги в сумі 17 млрд. євро, що становить майже річний ВВП країни, який оцінюється у 18 млрд. євро.

Ситуація ускладнилася після того, як в ЗМІ з’явилися повідомлення про секретну доповідь німецької служби безпеки, згідно з якою, російські олігархи через банки Кіпру відмивали брудні гроші.