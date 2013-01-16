У грудні інфляція в зоні євро не змінилася

Брюссель. 16 січня. УНІАН. У грудні 2012 року річна інфляція (грудень 2012 року до грудня 2011 року) в країнах - членах зони євро не змінилася порівняно з листопадом, і становила 2,2%, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – знизилася з 2,4% до 2,3%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У грудні, порівняно з листопадом в країнах зони євро була зафіксована інфляція 0,4%, у ЄС-27 –0,3%.

У грудні найвищий рівень річної інфляції був відмічений в Угорщині (5,1%), Румунії (4,6%) і Естонії (3,6%).

Найнижчий рівень річної інфляції у грудні зареєстровано в Греції (0,3%), Швеції (1,1%), Франції і Кіпрі (по 1,5%).

У грудні 2011 року в країнах зони євро річна інфляція становила 2,7%, у ЄС-27 – 3,0%.

З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.