Власенка не пускають в ПАРЄ?

Київ. 16 січня. УНІАН. Влада намагається не допустити народного депутата від «Батьківщини», захисника екс-прем’єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка до участі у сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це заявив член постійної делегації від України в ПАРЄ Сергій Соболєв, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини» (Сесія ПАРЄ відбудеться 21-25 січня в Страсбурзі – УНІАН).

За його словами, голова Верховної Ради Володимир Рибак блокує підписання змін до розпорядження про графік роботи членів української делегації в ПАРЄ.

При цьому С.Соболєв зазначив, що напередодні провладна більшість блокувала призначення складу делегації, і лише в останній день завдяки міжнародному тиску таки вдалося затвердити членів делегації. «Тепер через дії влади опозиція не може затвердити графік роботи своїх представників в делегації ПАРЄ», - сказав він.

Народний депутат пояснив, що захисник Ю.Тимошенко С.Власенко є членом делегації у ПАРЄ від фракції «Батьківщина», і сама фракція визначає, хто і в які дні представляє політичну силу в Раді Європи.

«Ми визначили, що Власенко працює в Раді Європи у п`ятницю, 25 січня», - сказав він.

За словами С.Соболєва, що стосується фракцій Партії регіонів і КПУ, то графік роботи їх представників, а також заміни у цьому графіку були ухвалені спікером парламенту без проблем. У той же час, за його словами, по фракції ”Батьківщина” уточнення графіку роботи досі не затверджене, хоча делегація має вилітати до Страсбурга вже в неділю, 20 січня.

«Як нам повідомляють з офісу голови парламенту, він до понеділка, швидше за все, не буде присутній на робочому місці», - сказав С.Соболєв, уточнивши, що тільки голова парламенту має право внести зміни у розпорядження щодо складу учасників.

Народний депутат зазначив, що С.Власенко, як адвокат Ю.Тимошенко, має доповісти ПАРЄ про ситуацію довкола ув`язнення лідера української опозиції.

«Ясно для чого влада перешкоджає: щоб адвоката Тимошенко не почули в Раді Європи», - наголосив С.Соболєв.

«Партія регіонів та їх сателіти комуністи хочуть, щоб і надалі у міжнародних організаціях лунала виключно брехлива позиція влади», - переконаний він.

За словами С.Соболєва, «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» зроблять все можливе, щоб делегація українського парламенту в ПАРЄ почала працювати згідно з регламентом.

«Ми наполягаємо, щоб склад делегації був затверджений у тому вигляді, як це подали фракції, а також, щоб обрання керівного складу відбувалося легітимно і прозоро, згідно з регламентом і процедурою ПАРЄ», - заявив С.Соболєв.

Він нагадав, що станом на 16 січня досі не обране керівництво делегації, «до цього часу не зрозуміло, хто в яких комітетах буде працювати і яким чином буде представлена опозиція в цьому органі».

С.Соболєв також повідомив, що сьогодні відбудеться установча нарада представників опозиційних фракцій українського парламенту в Раді Європи, під час якої буде затверджено порядок роботи та вимоги опозиції, зокрема, найголовнішу: щоб український парламент в Раді Європи був представлений не тільки представниками влади, а й представниками опозиції.

«Також ключове питання, яке виносить на сесію ПАРЄ українська опозиція - це питання політв`язнів, яке буде представлене на засіданні моніторингового комітету», - додав він.

Окрім того, опозиція виноситиме на розгляд ПАРЄ питання про свободу слова в Україні та утиски ЗМІ.