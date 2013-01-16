Грищенко закликає прискорити розгляд законопроектів для скасування віз з ЄС

Київ. 16 січня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко закликав причетні відомства пришвидшити доопрацювання визначених Планом дій щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом законопроектів і зосередитися на їхньому супроводі при розгляді Верховною Радою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єр-міністра.

Сьогодні на доручення керівника уряду К.Грищенко провів міжвідомчу нараду з питань виконання зазначеного Плану дій.

За підсумками наради були визначені конкретні строки та відповідальні за виконання тих пунктів першого етапу Плану дій, з яких Україна ще продовжує виконувати свої зобов’язання.

«Сьогодні фактично всі парламентські сили заявляють про свою відданість євроінтеграційному курсу. Вже у перші дні другої сесії Верховної Ради вони отримують гарну нагоду на практиці підтвердити це, забезпечивши оперативне ухвалення необхідних для лібералізації візового режиму законопроектів», - наголосив К.Грищенко.

Водночас він висловив сподівання, що і європейська сторона тісно та результативно співпрацюватиме з органами влади України у процесі виконання Плану дій.

«Ми розраховуємо, що наші партнери у ЄС виходитимуть з того, що скасування віз для українців символізуватиме відновлення історичної єдності великого європейського дому», - додав К.Грищенко.