Брюссель. 17 січня. УНІАН. Бельгійці накопичили найбільші збереження грошей в Європі.

Про це, як повідомляє бельгійська газета Le Soir, свідчать дані Євростату.

Так, газета зазначає, що “чисті збереження” бельгійських домогосподарств сягають 770,2 млрд. євро.

При цьому, в середньому збереження кожного бельгійця становлять 67,158 тис. євро. Трохи менше лише у громадян Нідерландів – 61,219 тис. євро та Люксембургу – 60,366 тис. євро.

При цьому, видання зазначає, що Бельгія набагато випереджає за цим показником Францію, де кожен француз в середньому накопичив 41, 107 тис. євро збережень, та Німеччину (38,702 тис. євро на одного мешканця).

Видання також відзначає, що бельгійці мають значні капітали у нерухомості, які сягають в цілому понад трильйона євро.