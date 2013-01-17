Відень. 17 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара представив пріоритети українського головування в ОБСЄ Постійній Раді організації у Відні.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході сьогоднішнього засідання Постійної Ради ОБСЄ український міністр виступив з промовою, в якій, зокрема, зазначив, що Україна в ході головування намагатиметься просувати довіру та примирення.

“Україна – віддана ОБСЄ та його концепції всебічної і неподільної безпеки”, - сказав український міністр.

Л.Кожара зазначив, що серед пріоритетів українського головування – реформування ОБСЄ в рамках процесу “Хельсінкі плюс 40”, пошук шляхів врегулювання заморожених конфліктів, підтримка демократичного розвитку.

Говорячи про врегулювання заморожених конфліктів український міністр нагадав, що вже наступного тижня планує відвідати Молдову у статусу головуючого в ОБСЄ.

“Допомога у пошуку політичних рішень (заморожених конфліктів – УНІАН) має бути серед найбільших пріоритетів ОБСЄ”, - наголосив Л.Кожара.

У зв’язку з цим він також закликав до конструктивної співпраці в ході Женевських переговорів щодо територій конфліктів в Грузії та наголосив на необхідності продовження пошуку рішень Нагорго-Карабаського конфлікту.

Міністр закордонних справ України також заявив про те, що Україна підтримуватиме діяльність органів ОБСЄ, що сприяють розвиткові демократії та прав людини, в тому числі, Бюро з демократичних інституцій та прав людини, а також Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Окрему увагу Л.Кожара приділив питанням бюджету організації, і закликав країни-члени до конструктивної співпраці в цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, Україна головує в ОБСЄ з 1 січня цього року.