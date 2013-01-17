Кожара знову закликав ОБСЄ утримуватися від політики в оцінці виборів
І пообіцяв виконати поради спостерігачів щодо законодавства
Відень. 17 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє, що Україна виконає поради спостерігачів від ОБСЄ щодо останніх парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Відні, де він представив пріоритети українського головування Постійній Раді ОБСЄ.
“Ми серйозно ставимося до всіх пунктів, висловлених у фінальній заяві, і наше бажання – покращити виборчий процес, шляхом покращення виборчого законодавства, і Україна, переконаний, наслідуватиме пораді ОБСЄ/БДІПЛ схвалити новий Виборчий кодекс”, - сказав український міністр.
Він також зазначив, що Україна здійснить кроки для схвалення нового законодавства щодо посилення прозорості фінансування політичних партій.
“Ми розуміємо потребу покращити ситуації в цій сфері”, - сказав Л.Кожара.
Разом з тим, український міністр закликав спостерігачів ОБСЄ утримуватися від політичних заяв.
“Ми також серйозно сприймаємо певні політичні заяви від ОБСЄ/БДІПЛ, зокрема, заяву про те, що останні вибори в Україні стали свого роду шляхом назад. Для багатьох українців така політична формула залишається незрозумілою, оскільки ми віримо, що ОБСЄ/ЮДІПЛ довело, що є професійною організацією, і такого роду політичні заяви не роблять внеску в позитивну роль ОБСЄ/ЮДІПЛ, оскільки коли ми візьмемо цю політичну заяву про крок назад, то я запитаю: У порівнянні з якими виборами?”, - сказав Л.Кожара.
Міністр додав, що порівнювати парламентські вибори 2012 року з попередніми президентськими 2010 року неправильно, оскільки ці вибори відрізнялися за організацією.
“Саме тому ми підтримуємо ОБСЄ/БДІПЛ, однак водночас закликає цей важливий інститут дотримуватися у своїй професійній діяльності своєї методології”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, міжнародні спостерігачі під егідою ОБСЄ у своєму звіті зазначили, що останні парламентські вибори, які відбулися в Україні 28 жовтня 2012 року, стали певною мірою кроком назад у розвитку демократичних виборів в Україні. Спостерігачі, зокрема, зазначили, що передвиборча кампанія була затьмарена відсутністю рівних можливостей для кандидатів та зловживаннями бюджетними коштами з боку представників правлячої партії.