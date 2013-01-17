Брюссель. 17 січня. УНІАН. ЄС створив тренувальну місію для армії Малі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на надзвичайному засіданні Ради закордонних справ ЄС.

Згідно зі схваленим рішенням, термін дії місії становитиме 15 місяців. Міністри також вирішили, що загальний обсяг фінансування місії становитиме 12,3 млн. євро.

Штаб-квартира тренувальної місії ЄС перебуватиме в столиці Малі – Бамако, а тренування – відбуватимуться в іншому місці.

У схваленому сьогодні рішенні підкреслюється, що тренувальна місія ЄС не братиме участі в бойових діях.