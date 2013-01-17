Ештон: Франція не одинока у своїх зусиллях в Малі

Брюссель. 17 січня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон заявляє, що Франція не одинока у своїх зусиллях в Малі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні по завершенню надзвичайного засідання Ради закордонних справ ЄС.

“Франція працює в дуже тісному контакті з нами та іншими країнами-членами ЄС”, - сказала К.Ештон.

Вона наголосила, що ЄС надає Франції логістичну та економічну допомогу в її операції в Малі, а також займається розробкою всебічного коротко-, серденьо- та довгострокових підходів до вирішення проблеми.

Що ж до надання військової допомоги, то за словами К.Ештон, низка країн-членів ЄС на засіданні Ради заявили про готовність посилити французький контингент своїми військами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністри закордонних справ ЄС створили тренувальну місію для армії Малі, а також обговорили подальші кроки для підтримки територіальної цілісності країни.