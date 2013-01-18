В Брюсселі знайдено мертвим Посла Нігера з дружиною
18:02, 18 січня 2013Новини ЄС
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Брюссель. 18 січня. УНІАН. Посол Нігера в Бельгії з дружиною знайдені загиблими в Брюсселі.
Про це повідомляє сьогодні Інтернет-сайт RTL.fr.
За даними видання, тіла 61-річного Ісака Джибо та його 50-річної дружини Фатуми були знайдені в їхній резиденції в “посольському” районі Брюсселя – Уккль.
За попередніми даними, вони отруїлися чадним газом внаслідок проблем із системою опалення.
І.Джибо став Послом Нігера в Бельгії у січні 2012 року.
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