В Брюсселі знайдено мертвим Посла Нігера з дружиною

Брюссель. 18 січня. УНІАН. Посол Нігера в Бельгії з дружиною знайдені загиблими в Брюсселі.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-сайт RTL.fr.

За даними видання, тіла 61-річного Ісака Джибо та його 50-річної дружини Фатуми були знайдені в їхній резиденції в “посольському” районі Брюсселя – Уккль.

За попередніми даними, вони отруїлися чадним газом внаслідок проблем із системою опалення.

І.Джибо став Послом Нігера в Бельгії у січні 2012 року.