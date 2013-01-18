В понеділок міністри фінансів зони євро оберуть нового голову Єврогрупи

Брюссель. 18 січня. УНІАН. В понеділок, 21 січня, міністри фінансів зони євро оберуть нового голову Євро групи.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання Eubusiness.com.

За даними видання, про це заявив сьогодні нинішній глава Єврогрупи, прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер після зустрічі з кандидатом на цю посаду, міністром фінансів Нідерландів Жеруном Дійсельблумом.

“Нідерландський міністр фінансів представив свою кандидатуру, яка є гарною, і рішення буде схвалено в понеділок”, - цитує видання Ж.-К.Юнкера.

Видання також зазначає, що напередодні Ж.Дійсельблум пообіцяв представити своє бачення розвитку зони євро на засіданні міністрів фінансів в понеділок.