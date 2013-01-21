ПАРЄ проведе термінові дебати по ситуації в Малі

Страсбург. 21 січня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи проведе термінові дебати щодо ситуації в Малі та Алжирі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Страсбурзі по завершенню засідання Бюро Асамблеї представник російської делегації Леонід Слуцький.

“Будуть термінові дебати по ситуації в Малі та Алжирі”, - сказав він.

Л.Слуцький також зазначив, що Бюро не підтримало пропозицію Групи народних партій щодо проведення термінових дебатів по ситуації в Грузії. Таким чином, за його словами, під час нинішньої сесії ПАРЄ “грузинське питання” обмежиться виступом Президента Грузії Михайла Саакашвілі та розглядом доповіді щодо гуманітарної ситуації в регіонах, які постраждали внаслідок російсько-грузинської війни 2008 року.

Л.Слуцький також повідомив, що на засіданні Бюро питання ситуації в Україні не піднімалося.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Страсбурзі розпочинається перша частина сесії ПАРЄ 2013 року.