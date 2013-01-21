Головою української делегації в ПАРЄ став Попеску
11:21, 21 січня 2013Новини ЄС
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Заступником - Соболєв
Страстбург. 21 січня. УНІАН. Головою української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи переобрано народного депутата від Партії регіонів Івана Попеску.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в українській делегації по завершенні її засідання, яке відбулося сьогодні зранку.
За словами співрозмовника агентства, заступником голови обрано депутата від “Батьківщини” Сергія Соболєва.
Як повідомляв УНІАН, делегація Українського парламенту в ПАРЄ була змінена після парламентських виборів 28 жовтня 2012 року.
І.Попеску очолював попередній склад делегації Верховної Ради в ПАРЄ.
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