Українська делегація в ПАРЄ визначилась з розпоідлом по комітетах

Страсбург. 21 січня. УНІАН. Іван Попеску (Партія регіонів), Сергій Соболєв, Леся Оробець (обидва – “Батьківщина) та Євген Мармазов (Комуністична партія України) працюватимуть в Політичному комітеті Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як повідомив українським журналістам заступник глави української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв, відповідне рішення було схвалено сьогодні зранку на зборах української делегації.

Крім того, на зборах було вирішено, що в другому за важливістю комітеті ПАРЄ – Юридичному, працюватимуть Павло Рябікін (партія “Удар”, заступник – Ірина Геращенко), Сергій Ківалов та Юлія Льовочкіна (обидва – Партія регіонів).