Українські депутати задоволені розподілом місць в комітетах ПАРЄ

Страсбург. 21 січня. УНІАН. Представники української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в цілому задоволені рішенням щодо розподілу місць в Комітетах ПАРЄ між членами делегації.

Так, голова української делегації, депутат від Партії регіонів Іван Попеску заявив кореспонденту УНІАН, що при схваленні рішення вдалося досягти порозуміння між представниками правлячої партії та опозиції.

“Те, що сьогодні ми обрали керівництво делегації і вдалося розподілити квоти в комітетах майже консенсусно, - це великий показник того, що все-таки можна домовитися, коли є бажання”, - сказав він.

“Я радий з того, що нам вдалося це сьогодні зробити”, - додав він.

І.Попеску зазначив, що в кожному комітеті ПАРЄ будуть представлені, як опозиція, так і провладні партії.

У свою чергу представник “Батьківщини”, заступник голови української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв також висловив задоволення розподілом місць в Комітетах Асамблеї.

“Розподіл в комітетах відбувся не згідно з побажаннями Партії регіонів, а згідно з процедурою, яка визначена в тому числі процедурою Ради Європи”, - сказав він.

Остаточно розподіл членів української делегації в ПАРЄ має бути затверджений Асамблеєю найближчим часом.