Саакашвілі переконаний, що Грузія продовжить курс на євроінтеграцію

Страсбург. 21 січня. УНІАН. Президент Грузії Михайло Саакашвілі переконаний, що його країна не зверне з курсу євроінтеграції.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу у Страсбурзі, де планує виступити перед депутатами Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

“Чи можемо ми повернутися назад? Я не думаю. Чи будуть спроби такого повернення? Можливо. Але чи будуть вони успішними? І знову відповідь – ні”, - сказав Президент Грузії.

М.Саакашвілі зазначив, що Грузія на сьогодні дуже близька до підписання угоди про асоціацію з ЄС.

“У нас є тимчасові складнощі, однак, я думаю, сьогодні Грузія набагато ближче до ЄС, ніж була раніше”, - сказав він.

Президент Грузії також наголосив, що він ніколи не був проти гарних відносин з Росією, однак ніколи не підтримає зміну основного зовнішньополітичного курсу держави.

“Це – питання цінностей. І наші цінності – європейські”, - наголосив він.