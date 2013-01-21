ПАРЄ переобрала Міньйона своїм Президентом

Страсбург. 21 січня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) переобрала Жан-Клода Міньйона своїм Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на початку засідання першої частини сесії ПАРЄ 2013 року.

Крім того, ПАРЄ обрала 19 віце-президентів від Мальти, Іспанії, Люксембургу, Сербії, Монако, Польщі, Німеччини, Швейцарії, Туреччини, Бельгії, Словаччини, Швеції, Росії, Франції, Азербайджану, Італії, Чорногорії, Великобританії та Австрії.

Вакантним залишається місце віце-президента від Румунії.