Головатий став почесним членом ПАРЄ

Страсбург. 22 січня. УНІАН. Колишній депутат Верховної Ради України Сергій Головатий став почесним членом Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна церемонія вручення диплому та пам’ятної медалі ПАРЄ відбулася ввечері в понеділок, 21 січня.

“Ви – чудовий юрист, і ваша кар’єра в ПАРЄ була відзначена багатьма доповідями”, - заявив на церемонії Президент ПАРЄ Жан-Клод Міньйон.

Сам С.Головатий в своїй промові-відповіді зазначив, що не прощається з ПАРЄ, а каже їй “До скорої зустрічі”.

В розмові з українськими журналістами по завершенню церемонії український політик зазначив, що хоча вручення відзнаки і є формальністю, яка розповсюджується на всіх членів ПАРЄ, хто хоча б раз був головою одного з 18-ти комітетів, тим не менше, він задоволений тим, що мав нагоду тривалий час працювати в Асамблеї.

“Я просто задоволений, і як людина, і як політик, і як професіонал, що в моєму житті в мене була така нагода бути в делегації, і бути в усіх складах делегації з 1995 року. Більше того, знаєте, прийти у західний світ без знань спеціальних... Коли я прийшов, я коли слухав людей я міг тільки мріяти, що я можу досягти цього рівня”, - сказав він.

Він зазначив, що свого часу був обраний таємним голосуванням на посади голови Юридичного та Моніторингового комітетів у суперництві з представниками країн Західної Європи.

“Все це – це є найвище визнання якого я досяг”, - сказав політик.

Він також нагадав історію своєї роботи в Венеціанській комісії.

“Коли мене українські політики викинули з Венеціанської комісії, зокрема, Віктор Ющенко викинув мене, то тоді мене Асамблея призначила своїм представником. Я тоді представляв вже не одну країну, а 47 у Венеціанській комісії, і мав доповіді по всіх 47-ми. Мені важко пояснити вам, яке це професійне, політичне і особисте задоволення: просто тебе визнали”, - сказав С.Головатий.

“А стосовно “до скорого”, я не збираюся йти з політики тепер. Я поза політикою, нібито, але я сформований як політик, і я не збираюся сидіти склавши руки. Якщо мені оцінили тут, а вдома ні – ну це така справа, це не проблема. Я в Україні, крім трьох призначень міністром, не мав в парламенті ніколи жодних позицій, і нічого страшного я не бачу в тому, тому що ми в тій стадії, коли парламент не функціонує як професійний орган народного представництва чи законодавства”, - додав він.

Разом з тим, С.Головатий висловив сподівання, що в майбутньому зможе знову повернутися в ПАРЄ в тому ж статусі в якому ї був – статусі члена Асамблеї.