Єврогрупа призначила своїм новим головою міністра фінансів Нідерландів

Брюссель. 22 січня. УНІАН. Єврогрупа призначила свої новим головою міністра фінансів Нідерландів Жеруна Дійсельблума.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні міністрів фінансів Єврогрупи у понеділок, 21 січня.

Ж.Дійсельблум обраний на посаду голови Єврогрупи на термін у 2,5 роки.

До останнього часу головою Єврогрупи був прем’єр-міністр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, який обіймав цю посаду з 1 січня 2005 року.

Ж.Дійсельблум, 46 років, працює міністром фінансів Нідерландів з 5 листопада 2012 року.