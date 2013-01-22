Єврогрупа призначила своїм новим головою міністра фінансів Нідерландів
11:40, 22 січня 2013Новини ЄС
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Він замінить прем'єра Люксембурга
Брюссель. 22 січня. УНІАН. Єврогрупа призначила свої новим головою міністра фінансів Нідерландів Жеруна Дійсельблума.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні міністрів фінансів Єврогрупи у понеділок, 21 січня.
Ж.Дійсельблум обраний на посаду голови Єврогрупи на термін у 2,5 роки.
До останнього часу головою Єврогрупи був прем’єр-міністр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, який обіймав цю посаду з 1 січня 2005 року.
Ж.Дійсельблум, 46 років, працює міністром фінансів Нідерландів з 5 листопада 2012 року.
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