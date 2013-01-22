Генсек Ради Європи стурбований зупинкою переговорів про приєднання ЄС
І просить депутатів ПАРЄ подумати....
Страсбург. 22 січня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягленд стурбований тим, що переговори про приєднання ЄС до Європейської конвенції прав людини зайшла в тупик.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Страсбурзі.
“Я висловлюю стурбованість тим, що переговори зайшли в тупик”, - сказав він.
Т.Ягленд нагадав, що рішення про приєднання до Європейської конвенції з прав людини було схвалено ЄС на Лісабонському саміті 2009 року. Він також зазначив, що таке приєднання дало б можливість громадянам ЄС оскаржувати порушення своїх прав в результаті рішень чи дій органів влади ЄС в Європейському суді з прав людини.
“Поставити це під загрозу в рамках якихось короткотермінових, вузько-визначених інтересів означатиме безвідповідальність”, - наголосив Т.Ягленд.
Він також закликав депутатів ПАРЄ від країн-членів ЄС замислитися над тим, що роблять їхні уряди в цьому напрямку.