Генсек Ради Європи стурбований зупинкою переговорів про приєднання ЄС

Страсбург. 22 січня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягленд стурбований тим, що переговори про приєднання ЄС до Європейської конвенції прав людини зайшла в тупик.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Страсбурзі.

“Я висловлюю стурбованість тим, що переговори зайшли в тупик”, - сказав він.

Т.Ягленд нагадав, що рішення про приєднання до Європейської конвенції з прав людини було схвалено ЄС на Лісабонському саміті 2009 року. Він також зазначив, що таке приєднання дало б можливість громадянам ЄС оскаржувати порушення своїх прав в результаті рішень чи дій органів влади ЄС в Європейському суді з прав людини.

“Поставити це під загрозу в рамках якихось короткотермінових, вузько-визначених інтересів означатиме безвідповідальність”, - наголосив Т.Ягленд.

Він також закликав депутатів ПАРЄ від країн-членів ЄС замислитися над тим, що роблять їхні уряди в цьому напрямку.