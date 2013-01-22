Страсбург. 22 січня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала ЄС надати європейську перспективу Косово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції «Ситуація в Косово і роль Ради Європи», прийнятої сьогодні на сесії ПАРЕ в Страсбурзі.

«(Асамблея закликає ЄС – УНІАН) продовжити надання європейської перспективи всім Західним Балканам, включаючи Косово», - написано в резолюції.

У документі депутати висловили занепокоєння повільним прогресом у сфері покращення верховенства права в Косово, зокрема, що стосується боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Відзначивши стурбованість питаннями безпеки сербського співтовариства Косово, депутати закликали Місію ООН у справах тимчасової адміністрації (UNMIK) і Юридичну та поліцейську місію ЄС (EULEX) в Косово застосувати конкретні дії для приборкання політичного втручання в роботу судової системи, надати повноваження незалежним антикорупційним органам, покращити політику та практику в сфері боротьби з відмиванням брудних грошей, фінансуванням тероризму, торгівлі людьми, наркотиками та зброєю.

При цьому депутати відзначили важливість створення адекватної системи захисту свідків.

ПАРЄ підтримала зусилля ЄС із просування діалогу між Приштиною і Белградом для нормалізації відносин, й закликала ЄС забезпечити, щоб цей діалог супроводжувався зусиллями з реалізації європейських стандартів прав людини в країні.

Крім того, депутати висловили переконаність у необхідності посилити юридичну та поліцейську місію ЄС, зосередивши її діяльність на боротьбі з організованою злочинністю та розслідуванні військових злочинів.

У резолюції також міститься заклик до влади Приштини і Белграда співпрацювати в рамках діалогу, що проводиться за посередництва ЄС, із нормалізації відносин, а також посилювати співробітництво у сфері боротьби з транскордонною злочинністю.

Крім того, депутати підкреслили необхідність посилення співробітництва відповідних органів двох країн для точного визначення числа біженців і внутрішньо переміщених осіб.

У документі також міститься заклик до влади Косово продовжити судову реформу, посилити фінансову незалежність парламенту й виконати всі рекомендації щодо посилення ефективності діяльності Омбудсмена.

Депутати ПАРЄ також вважають, що влада Косово повинна створити умови для повернення переміщених осіб і забезпечення незалежності засобів масової інформації.

Сьогодні ж Асамблея прийняла рекомендації для Комітету міністрів і країн-членів Ради Європи.

У цьому документі депутати закликали Комітет міністрів Ради Європи розширити свої програми діяльності в Косово у сфері виконання антидискримінаційного законодавства, забезпечення незалежності та ефективності судової системи, протидії корупції й відмиванню брудних грошей.

Крім того, депутати закликали країни-члени Ради Європи припинити насильницьке повернення циганів у Косово, й продовжити співробітництво з іншими міжнародними організаціями в питаннях покращення верховенства права в Косово, такими як ЄС, ОБСЄ і ООН.