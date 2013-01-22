ПАРЄ закликала ЄС надати європейську перспективу Косово
Депутатаи схвалили резолюцію
Страсбург. 22 січня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала ЄС надати європейську перспективу Косово.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції «Ситуація в Косово і роль Ради Європи», прийнятої сьогодні на сесії ПАРЕ в Страсбурзі.
«(Асамблея закликає ЄС – УНІАН) продовжити надання європейської перспективи всім Західним Балканам, включаючи Косово», - написано в резолюції.
У документі депутати висловили занепокоєння повільним прогресом у сфері покращення верховенства права в Косово, зокрема, що стосується боротьби з організованою злочинністю та корупцією.
Відзначивши стурбованість питаннями безпеки сербського співтовариства Косово, депутати закликали Місію ООН у справах тимчасової адміністрації (UNMIK) і Юридичну та поліцейську місію ЄС (EULEX) в Косово застосувати конкретні дії для приборкання політичного втручання в роботу судової системи, надати повноваження незалежним антикорупційним органам, покращити політику та практику в сфері боротьби з відмиванням брудних грошей, фінансуванням тероризму, торгівлі людьми, наркотиками та зброєю.
При цьому депутати відзначили важливість створення адекватної системи захисту свідків.
ПАРЄ підтримала зусилля ЄС із просування діалогу між Приштиною і Белградом для нормалізації відносин, й закликала ЄС забезпечити, щоб цей діалог супроводжувався зусиллями з реалізації європейських стандартів прав людини в країні.
Крім того, депутати висловили переконаність у необхідності посилити юридичну та поліцейську місію ЄС, зосередивши її діяльність на боротьбі з організованою злочинністю та розслідуванні військових злочинів.
У резолюції також міститься заклик до влади Приштини і Белграда співпрацювати в рамках діалогу, що проводиться за посередництва ЄС, із нормалізації відносин, а також посилювати співробітництво у сфері боротьби з транскордонною злочинністю.
Крім того, депутати підкреслили необхідність посилення співробітництва відповідних органів двох країн для точного визначення числа біженців і внутрішньо переміщених осіб.
У документі також міститься заклик до влади Косово продовжити судову реформу, посилити фінансову незалежність парламенту й виконати всі рекомендації щодо посилення ефективності діяльності Омбудсмена.
Депутати ПАРЄ також вважають, що влада Косово повинна створити умови для повернення переміщених осіб і забезпечення незалежності засобів масової інформації.
Сьогодні ж Асамблея прийняла рекомендації для Комітету міністрів і країн-членів Ради Європи.
У цьому документі депутати закликали Комітет міністрів Ради Європи розширити свої програми діяльності в Косово у сфері виконання антидискримінаційного законодавства, забезпечення незалежності та ефективності судової системи, протидії корупції й відмиванню брудних грошей.
Крім того, депутати закликали країни-члени Ради Європи припинити насильницьке повернення циганів у Косово, й продовжити співробітництво з іншими міжнародними організаціями в питаннях покращення верховенства права в Косово, такими як ЄС, ОБСЄ і ООН.