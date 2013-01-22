ПАРЄ затвердила розподіл членів української делегації по Комітетах

Київ. 22 січня. УНІАН. Парламентська асамблея Ради Європи визнала українську делегацію і затвердила розподіл членів української делегації по комітетах. Про це сказав народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, голова української делегації в ПАРЄ Іван Попеску, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

За словами депутата, Парламентська асамблея Ради Європи визнала українську делегацію і, як наслідок, працює з українським парламентом, а також його представниками в асамблеї в повному обсязі.

«Сьогодні ПАРЄ затвердила розподіл народних депутатів, членів української парламентської делегації по комітетах. Враховуючи те, що вчора асамблея також затвердила доповідь про діяльність бюро Постійного комітету ПАРЄ, в якій згадувалася інформація про вибори в Україні, можна зробити висновок, що парламентські вибори Радою Європи визнані», - зазначив І.Попеску.

Він нагадав, що українська делегація в ПАРЄ вчасно вибрала своє керівництво, а також розподілила всіх її членів по комітетах.

Як повідомляв УНІАН, І.Попеску (Партія регіонів), Сергій Соболєв, Леся Оробець (обидва – «Батьківщина») і Євген Мармазов (Комуністична партія України) працюватимуть у Політичному комітеті Парламентської Асамблеї Ради Європи, а в другому за важливістю комітеті ПАРЄ – Юридичному, працюватимуть Павло Рябікін (партія “УДАР”, заступник – Ірина Геращенко), Сергій Ківалов і Юлія Льовочкіна (обидва – Партія регіонів).

Представники української делегації в ПАРЄ в цілому задоволені рішенням про розподіл місць у Комітетах ПАРЄ між членами делегації.

Як заявив І.Попеску, при ухваленні рішення вдалося досягти розуміння між представниками правлячої партії й опозиції.

“Те, що сьогодні ми обрали керівництво делегації і вдалося розподілити квоти в комітетах майже консенсусно - це великий показник того, що все-таки можна домовитися, коли є бажання”, - сказав він.

І.Попеску зазначив, що в кожному комітеті ПАРЄ будуть представлені як опозиція, так і провладні партії.

Представник “Батьківщини”, заступник голови української делегації в ПАРЄ Сергій Собольов також висловив задоволення розподілом місць у Комітетах Асамблеї.

“Розподіл у комітетах відбувся не згідно з побажаннями Партії регіонів, а згідно з процедурою, яка визначена зокрема процедурою Ради Європи”, - сказав він.