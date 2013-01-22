Українських депутатів в ПАРЄ Генсек Ради Європи не зацікавив

Страсбург. 22 січня. УНІАН. Українські депутати вирішили не ставити запитань Генеральному секретарю Ради Європи Торбйорну Ягленду щодо ситуації в Україні під час його сьогоднішнього виступу перед Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ).

Про це свідчить розповсюджений секретаріатом ПАРЄ перед початком виступу перелік депутатів, які побажали поставити запитання Генсеку.

Загалом, запитання Т.Ягленду зголосилися поставити 18 депутатів, з них – жодного представника України.

Як повідомляв УНІАН, у своїй промові перед ПАРЄ Т.Ягленд нагадав ситуацію в Україні, наголосивши на необхідності серйозних зусиль для реформування судової системи.

“Ми знаємо про те, як всі намагалися відвідати Тимошенко у в’язниці. Це добре, але досить часто такі відвідувачі вважають, що вони виконали свою місію, коли відвідали Тимошенко: картина в ЗМІ чудова, але це, по суті, нічого не змінює”, - сказав він.

“Потрібно, щоб була постійна робота, що ми і робимо, здійснюючи програму реформ всього сектора судової системи, що ми і робимо в Україні”, - наголосив Т.Ягленд.