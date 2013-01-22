ПАРЄ: в Україні існуюють структурні проблеми із виконанням рішень Євросуду

Страсбург. 22 січня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) назвала Україну однією з країн, в яких існують структурні проблеми із виконанням рішень Європейського суду з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції “Забезпечення життєздатності Страсбурзького суду: структурні проблеми в країнах-членах”, схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ.

“Асамблея підтверджує..., що, серед інших, Болгарія, Греція, Італія, Молдова, Польща, Румунія, Російська Федерація, Туреччина та Україна зустрічаються із значними структурними проблемами, які ведуть до затримки з виконанням рішень суду”, - написано у пункті 4 резолюції.