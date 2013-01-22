ПАРЄ закликає країни-члени вжити заходів для виконання рішень Євросуду

Страсбург. 22 січня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає країни-члени вжити заходів для виконання рішень Європейського суду з прав людини та подолання структурних проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції “Забезпечення життєздатності Страсбурзького суду: структурні проблеми в країнах-членах”, схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ.

За проголосували 10 членів ПАРЄ, проти – 1, утримались - 5.

“Асамблея висловлює жаль тим фактом, що Суд все ще залишається перезавантаженим значною кількістю справ, що повторюються, що свідчить про широко розповсюджені проблеми в національних правових системах”, - написано в резолюції ПАРЄ.

В документі зазначається, що більша частина таких проблем стосуються надмірної тривалості судового процесу, хронічного невиконання рішень національних судів, смерті та погане поводження з ув’язненими з боку правоохоронних органів, незаконного попереднього ув’язнення та його надмірного терміну.

“На додаток, існують специфічні системні/структурні проблеми в країнах-членах. Деякі з них існують лише в одній національній юридичній системі”, - написано в резолюції.

Асамблея заявила про те, що наполягає на тому, що у випадку виявлення структурних проблем Європейським судом з прав людини, країни-члени мають забезпечити адекватне їх вирішення.

“Асамблея глибоко стурбована цією ситуацією, яка підриває ефективність системи Конвенції (з прав людини – УНІАН) та попереджає суд від фокусування на нових та важливих питаннях інтерпретації та застосування Конвенції”, - підкреслили члени ПАРЄ.

У резолюції депутати закликали країни-члени Ради Європи посилити свою діяльність в напрямку забезпечення швидкого та повного виконання рішень Європейського суду з прав людини, в тому числі, шляхом розробки всебічних стратегій вирішення структурних проблем та координації цих стратегій на найвищому політичному рівні.

Крім того, депутати закликали країни-члени надати найближчим часом плани дій з розв’язання структурних проблем у виконанні рішень Європейського суду Комітету міністрів Ради Європи, а також розглянути можливість створення національного органу, відповідального за виконання рішень з метою уникнути конфлікту відповідальності з діяльністю урядових уповноважених в Суді.

ПАРЕ закликала країни-члени внести зміни до законодавства згідно зі стандартами прецедентного права Суду та забезпечити виконання Конвенції прав людини всіма відповідними національними органами влади. Крім того, депутати закликали країни-члени вжити ефективних заходів для виправлення структурних проблем та вжити заходів для підвищення обізнаності щодо інтерпретації стандартів Конвенції Європейським судом в тому числі, шляхом створення публічно-доступної бази даних судової практики Суду та покращення юридичної освіти з поглибленням знань про Конвенцію.

У документі також міститься заклик до країн-членів посилити співпрацю національних органів влади з громадянським суспільством, адвокатськими асоціаціями, експертами та національними інституціями з прав людини.

Крім того, члени ПАРЄ закликали країни-члени забезпечити нагляд національними парламентами за виконанням рішень Європейського суду з прав людини.

Депутати також висловились за посилення юридичних гарантій незалежності суддів Європейського суду з прав людини, в тому числі шляхом надання їм та членам їх родин дипломатичного імунітету.

Сьогодні ж депутати ПАРЄ схвалили рекомендації Комітету міністрів Ради (“за” висловились 102 депутати, проти – 1, утримались – 2), в яких, зокрема, порекомендували розглянути можливість подальшого розвитку бази даних Європейського суду з прав людини з тим, щоб нова база включала посилання на “пілотні справи” та процедуру нагляду Комітету міністрів; приділяти пріоритетну увагу питанням виконання “пілотних рішень” Суду, а також інших рішень, що свідчать про структурні проблеми; розглянути можливість регулярного статистичного аналізу щодо прогресу в усуненні структурних проблем, визначених Судом.

Крім того, в рекомендаціях ПАРЄ ще раз закликала до посилення тиску Комітетом міністрів та вживання більш жорстких заходів у випадках довготривалої невідповідності країн-членів рішенням Суду.