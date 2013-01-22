Ківалов каже про важливість парламентського контролю за виконанням рішень Євросуду

Страсбург. 22 січня. УНІАН. Депутат від Партії регіонів України, автор доповіді Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) «Забезпечення життєздатності Страсбурзького суду: структурні проблеми в країнах-членах» Сергій Ківалов заявляє про важливість парламентського контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини.

Про це він заявив сьогодні українським журналістам у Страсбурзі після прийняття ПАРЄ його доповіді.

«Найважливіше в цій ситуації - звичайно, парламентський контроль. Без парламентського контролю це питання не зрушити з мертвої точки, тому що тільки парламент може здійснювати контроль, незалежно це чи президентсько-парламентська республіка чи парламентсько-президентська республіка, все одно парламентський контроль повинен бути», - сказав він.

Він зазначив, що у Верховній Раді України вже був прецедент створення підкомітету в Комітеті верховенства права та правосуддя з контролю за виконанням рішень Європейського суду.

Ще одним важливим пунктом своєї доповіді, С.Ківалов назвав заклик до країн-членів про розмежування повноважень Уповноваженого уряду в суді і уповноваженого за виконання рішень.

«Ось це, напевно, найважливіше. Тому що він (Уповноважений уряду - УНІАН) представляє в судах, і це не тільки по Україні, це по всіх країнах, і (відповідає - УНІАН) за виконання. Якщо він може бажати, щоб не дуже виконалося, він все буде робити, щоб це рішення не виконалося», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ прийняла резолюцію і рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, в яких закликала країни-члени вжити заходів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини та вирішення структурних проблем.

Депутати, зокрема, закликали країни-члени розглянути можливість створення спеціального органу з контролю за виконанням рішень Європейського суду, а також - за посиленням парламентського контролю за виконанням.