Верховна Рада створить орган з контролю за виконанням рішень Євросуду з прав людини

Страсбург. 22 січня. УНІАН. Депутат від Партії регіонів України, автор доповіді Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) «Забезпечення життєздатності Страсбурзького суду: структурні проблеми в країнах-членах» Сергій Ківалов заявляє про те, що Верховна Рада створить орган з контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини.

Про це він заявив сьогодні українським журналістам у Страсбурзі після прийняття його доповіді на сесії ПАРЄ.

«Ми ж учасники, ми повинні виконувати рекомендації ПАРЄ. Зараз будемо вносити відповідні зміни в законодавство, щоб був спеціальний орган, людина, яка буде відповідати за виконання рішень суду», - сказав депутат.

Він зазначив, що такий орган повинен бути абсолютно незалежним, і додав, що, швидше за все, такий орган повинен бути створений при Верховній Раді України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ прийняла резолюцію і рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, в яких закликала країни-члени вжити заходів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини та вирішення структурних проблем.

Депутати, зокрема, закликали країни-члени розглянути можливість створення спеціального органу з контролю за виконанням рішень Європейського суду, а також - за посилення парламентського контролю за виконанням.