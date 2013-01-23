Ар`єв та Оробець закликають світ до санкцій
Проти тих, хто порушує права людини в пострадянських країнах
Страсбург. 23 січня. УНІАН. Депутати від “Батьківщини”, члени української делегації Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закликали міжнародне співтовариство до персональних санкцій проти керівників пострадянських держав, які порушують права людини, та в чиїх країнах є політичні в’язні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні під час дебатів щодо доповіді про політичних в’язнів в Азербайджані.
“Я хотів би закликати усе міжнародне демократичне співтовариство застосовувати персональні санкції щодо лідерів пострадянського простору, які порушують права людини”, - сказав В.Ар’єв.
Він зазначив при цьому, що в Україні ситуація з правами людини швидко погіршується, і нагадав про невиконання рішень Європейського суду з прав людини.
“Ті, хто сколює політичні злочини повинні знати, що в один прекрасний день Європа закриє для них двері. Я думаю, в такій ситуації суддя Кирєєв, прокурор Кузьмін двічі подумають над тим, що роблять”, - сказала у свою чергу Л.Ооробець.