Страсбург. 24 січня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) не підтримала резолюцію про політичних в’язнів в Азербайджані.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект резолюції Крістофа Штрассера проголосували 79 членів ПАРЄ, проти – 125, утрималися – 20.

У проекті резолюції, зокрема, передбачалося закликати владу Азербайджану швидко завершити справи тих осіб, прізвища яких внесено до консолідованого списку, як осіб, що можуть бути політичними в’яязнями. Так, проект резолюції містив заклик до негайного звільнення тих політичних в’язнів, які вже провели кілька років в ув’язненні, звільнити чи провести повторні судові процеси щодо тих осіб, які були засудженні в порушення принципів судочинства, а також звільнити всіх серйозно-хворих політичних в’язнів з гуманітарних причин.

Крім того, в проекті резолюції містився заклик щодо вживання адекватних заходів для забезпечення того, щоб в країні не було нових політичних в’язнів.