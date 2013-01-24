Депутати від ”Батьківщини” не підтримали резолюцію ПАРЄ про політв`язнів

Страсбург. 24 січня. УНІАН. Народні депутати України від “Батьківщини”, члени української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не підтримали резолюцію про політичних в’язнів в Азербайджані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати голосування, оприлюднені на офіційному сайті ПАРЄ.

Так, депутат Володимир Ар’єв під час голосування утримався, а депутати Сергій Соболєв та Олеся Оробець взагалі не брали участі в голосуванні.

Ще двоє представників опозиції - депутат від "ВО "Свобода" Олександр Шевченко та від партії "УДАР" Павло Рябікін проголосували за резолюцію.

Як повідомляв УНІАН, під час виступів в обговоренні доповіді В.Ар’єв та Л.Оробець закликали міжнародну спільноту до запровадження персональних санкцій проти тих лідерів пострадянських країн, які порушують права людини.

С.Соболєв у своєму виступі в дебатах також проводив паралелі між Азербайджаном та Україною і наголосив на необхідності підтримати резолюцію про політв’язнів.

“Якщо ми не проголосуємо за доповідь Штрассера, то ми надішлемо негативний сигнал”, - сказав він.

В середу ввечері ПАРЄ не змогла схвалити резолюцію Крістофа Штрассера про політичних в’язнів в Азербайджані. “За” проголосували 79 членів ПАРЄ, проти – 125, утрималися – 20.