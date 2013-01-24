”Свободівець” здивований поведінкою колег з ”Батьківщини” при голосуванні по Азербайджану

Страсбург. 24 січня. УНІАН. Депутат від партії ВО “Свобода”, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Олександр Шевченко здивований поведінкою колег з “Батьківщини” при голосуванні за резолюцію щодо політичних в’язнів в Азербайджані.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН після голосування за резолюцію.

“Мене дивує, що виступаючи, кажуть, що в Україні повно в’язнів, в тому числі, Луценко, Тимошенко, і якщо ми не підтримаємо резолюцію, то це дасть привід владі поступати теж так, як і в Азербайджані поступають із в’язнями. Це ж заклик до того, щоб підтримати, голосувати. Але, утрималися, кажуть. Всі троє”, - сказав О.Шевченко.

Він зазначив, що не знає причин, з яких представники “Батьківщини” не голосували за резолюцію про політичних в’язнів в Азербайджані.

“Я не питаю в них причини, але до того говорили, що нафта нам потрібна з Азербайджану”, - зазначив представник “Свободи”.

“Я вважаю, якщо ви закликаєте, а голосуєте якось по-іншому, то це якась роздвоєність, це – Янус дволикий. Не можна ж так поступати”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, під час голосування за резолюцію про політичних в’язнів депутат від “Батьківщини” Володимир Ар’єв утримався, а депутати Сергій Соболєв та Леся Оробець не голосували.

Під час виступів в обговоренні доповіді В.Ар’єв та Л.Оробець закликали міжнародну спільноту до запровадження персональних санкцій проти тих лідерів пострадянських країн, які порушують права людини.

С.Соболєв у своєму виступі в дебатах також проводив паралелі між Азербайджаном та Україною і наголосив на необхідності підтримати резолюцію про політв’язнів.

“Якщо ми не проголосуємо за доповідь Штрассера, то ми надішлемо негативний сигнал”, - сказав він.

В середу ввечері ПАРЄ не змогла схвалити резолюцію Крістофа Штрассера про політичних в’язнів в Азербайджані. “За” проголосували 79 членів ПАРЄ, проти – 125, утрималися – 20.