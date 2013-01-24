Член ПАРЄ від ”УДАРу”: Доповідь про політв`язнів в Азербайджані не є альтернативою доповіді про моніторинг

Страсбург. 24 січня. УНІАН. Народний депутат від партії “УДАР”, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Павло Рябікін зазначає, що доповідь про політв’язнів в Азербайджані, яку ПАРЄ не змогла схвалити в середу ввечері, могла створити правові механізми вирішення цієї проблеми.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН.

“Я вважаю, що гострі для України проблеми нам потрібно реалізовувати дуже послідовно. І якщо ми закликаємо звернути увагу на ці проблеми, то ми звичайно повинні відстоювати позицію, яка дозволила б створити певні моделі, як ці проблеми можна вирішувати на національному рівні”, - сказав депутат.

“Запропонована вчора модель Штрассера була далеко не ідеальною., але тим не менше вона давала можливість хоч якось закласти підвалини вирішення цього питання на майбутнє”, - додав він.

П.Рябікін зазначив, що підтримав цю доповідь саме тому, що вона давала можливість перейти в цьому питанні від теоретичних дискусій до практичної реалізації вирішення проблеми політичних в’язнів.

При цьому депутат наголосив, що доповідь Крістофа Штрассера про політичних в’язнів не можна розглядати, як альтернативу схваленій в середу ПАРЄ доповіді Моніторингового комітета.

“Дві абсолютно різних за своєю природою і функціональним призначенням документа. Тому що перша доповідь була доповідь про моніторинг ситуації і виконання Азербайджаном своїх зобов’язань перед Радою Європи, де однією з проблем згадувалася проблема політв’язнів і вказувалося на необхідність її розв’язання, а доповідь Штрассера – це доповідь правового комітету, присвячена виключно проблемі політичних в’язнів, яка вже намагалася закласти якісь правові механізми створення додаткових зобов’язань держави з вирішення конкретних проблем політв’язнів”, - сказав П.Рябікін.

“Тому розглядати їх, як альтернативні – не можна”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, під час голосування за резолюцію про політичних в’язнів депутат від “Батьківщини” Володимир Ар’єв утримався, а депутати Сергій Соболєв та Леся Оробець не голосували.

Під час виступів в обговоренні доповіді В.Ар’єв та Л.Оробець закликали міжнародну спільноту до запровадження персональних санкцій проти тих лідерів пострадянських країн, які порушують права людини.

Серед українських депутатів доповідь підтримали лише П.Рябікін та депутат від ВІ “Свобода” Олександр Шевченко.

В середу ввечері ПАРЄ не змогла схвалити резолюцію Крістофа Штрассера про політичних в’язнів в Азербайджані. “За” проголосували 79 членів ПАРЄ, проти – 125, утрималися – 20.

Фото Юрія Пінського