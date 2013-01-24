Україна залишається серед лідерів за кількістю справ в Євросуді

Страсбург. 24 січня. УНІАН. Україна продовжує залишатися серед лідерів за кількістю справ, що перебувають на розгляді в Європейському суді з прав людини.

Про це свідчать статистичні дані за 2012 рік, оприлюднені сьогодні на прес-конференції Президентом Європейського суду з прав людини Діном Спілманном.

За підсумками 2012 року на розгляді в Європейському суді з прав людини перебували 10 450 справ від громадян України, що становить 8,2% всіх справ, що перебували на розгляді в суді в 2012 році.

Таким чином, Україна посіла четверте місце за кількістю справ, що перебували на розгляді в Європейському суді з прав людини.

Перше місце зберігає Росія (28,6 тис. справ, або 22,3% всіх справ на розгляді), на другому – Туреччина (16,9 тис., або 13,2%), на третьому – Італія (14,2 тис. справ, або 11,1%).

Одразу за Україною, на п’ятому місці – Сербія (10 050 справ, або 7,8%), на шостому – Румунія (8,7 тис. справ, 6,8%).