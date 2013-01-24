В 2012 році кількість справ, що перебувають на розгляді Євросуду з прав людини, зменшилася

Страсбург. 24 січня. УНІАН. В 2012 році вперше з моменту створення нового Європейського суду з прав людини в 1998 році кількість справ, що перебувають на розгляді, зменшилася у порівняні з попереднім роком.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі Президент Європейського суду з прав людини Дін Спілманн.

За його словами, станом на кінець 2012 року, кількість справ, що перебували на розгляді в Євро суді, становила 128,1 тис., що на 16% менше, ніж на кінець 2011 року.

Президент Євросуду зазначив, що це частково пов’язано зі зменшенням кількості нових звернень до суду в 2012 році, а також в зв’язку з тим, що значна кількість позовів була вирішена за процедурою одного судді. В цілому, за процедурою схвалення рішень одним суддею було винесено рішення щодо 81,7 тис. позовів.

Д.Спілманн також повідомив, що ефективне застосування процедури схвалення рішень одним суддею залишиться пріоритетом на найближчі кілька років з метою значного зменшення кількості справ, що перебувають на розгляді в суді, до 2015 року.