Відносини ЄС та Азербайджану залежать від демократичних реформ

Страсбург. 24 січня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефан Фюле заявляє, що співпраця Євросоюзу і Азербайджану залежатиме від демократичних реформ в цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі, коментуючи відмову Парламентської Асамблеї Ради Європи ухвалити резолюцію про політичних в’язнів в Азербайджані.

«Я вважаю, що в Азербайджані люди перебувають у в`язниці за їх погляди. І це питання викликає занепокоєння не лише у Ради Європи, але й у ЄС. Це одна з багатьох сфер, в якій ми працюємо з азербайджанською владою, але сфера пріоритетної занепокоєності», - сказав комісар.

«І шлях, за яким ми співпрацюємо з Азербайджаном в розвитку партнерства, залежатиме від того, як Азербайджан прийматиме необхідне законодавство, щоб забезпечити виконання зобов`язань у цій сфері», - додав С.Фюле.