Комісар Фюле: Окремі питання вимагають додаткової уваги з боку української влади

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле вважає, що окремі питання вимагають додаткової уваги з боку української влади.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в його заяві, розповсюдженій за підсумками зустрічі з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Андрієм Клюєвим.

У заяві, зокрема, зазначається, що зустріч дала можливість оцінити дії, які були здійснені Україною на виконання зобов'язань, обговорених під час саміту Україна-ЄС 25 лютого цього року в Брюсселі.

“Набір документів, схвалених Україною для забезпечення продовження політики співпраці ЄС віддзеркалює її відданість досягнути цілі підписання угоди про асоціацію та глибоку та всебічну зону вільної торгівлі до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі”, - заявив комісар.

“Наше триваюче відстеження запланованих Україною дій демонструє, що деякі визначні питання потребують додаткової уваги”, - додав С.Фюле.

У заяві зазначається, що зустріч стала додатковою можливістю детально розглянути питання, що належать до трьох сфер, визначених пріоритетними у висновках Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року, а також — питання підготовки до Вільнюського саміту “Східного партнерства”.

Крім того, в ході зустрічі С.Фюле та А.Клюєв торкнулися питань виконання Плану дій з лібералізації візового режиму.

Говорячи про політичний розвиток в країні, С.Фюле нагадав свої переконання в тому, що Україна потребує більшості, яка здатна створити атмосферу, яка б сприяла діалогу, а також конструктивної опозиції, яка може повністю взяти на себе відповідальність перед українським народом.

Він також привітав той факт, що європейський порядок денний стає консолідуючим фактором в українській внутрішній політиці.