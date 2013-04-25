Ар`єв каже, що в ПАРЄ позбавлення Власенка мандату назвали політично вмотивованим

Київ. 25 квітня, УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи зазначає, що рішення суду про позбавлення Сергія Власенка депутатських повноважень було політично мотивованим.

Про це народний депутат Володимир Ар`єв (фракція “Батьківщина”) на своїй сторінці у Facebook.

Як зауважив В.Ар`єв, “у наших виступах я, Сергій Соболев та Леся Оробець (народні депутати від “Батьківщини”) детально розповіли про художества української Феміди та закликали ЄС враховувати це при розмовах з вищим керівництвом України”.

Також він повідомив, що ПАРЄ підтвердила повноваження народного депутата Андрія Шевченка (фракція “Батьківщина”), “адже він був поданий фракцією «Батьківщина» відповідно до процедури”.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини” С.Власенка. Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака. Свій позов спікер аргументував суміщенням С.Власенком депутатських повноважень і адвокатської діяльності.

С.Власенко наполягає, що у процесах проти Ю.Тимошенко виконує роль захисника, а не адвоката. Він стверджує, що його адвокатське посвідчення було анульовано. С.Власенко оскаржив рішення ВАСУ в Європейському суді з прав людини.

Згідно з повідомленням на офіційному сайті ПАРЄ, асамблея планує перевірити повноваження члена української делегації А.Шевченка, який замінив у складі делегації С.Власенка, позбавленого депутатського мандата.

Депутат Пітер Омтцигт під час відкриття другої частини сесії ПАРЄ цього року оскаржив повноваження А.Шевченка, оскільки процедурно повноваження С.Власенка як члена ПАРЄ не були припинені.