Єврокомісія пропонує покращити застосування на практиці прав європейців на вільне пересування

Брюссель. 26 квітня. УНІАН. Європейська комісія пропонує покращити застосування законодавства ЄС щодо прав громадян Євросоюзу на вільне пересування та на працевлаштування в інших країнах-членах ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Євро комісії, головною проблемою на сьогодні є те, що громадяни ЄС часто не знають своїх прав, а також не знають до кого вони можуть звернутися у випадках їх порушення.

Нові пропозиції Єврокомісії передбачають створення в країнах ЄС національних контактних пунктів для надання інформації та допомоги, як робітникам з інших країн-членів, так і роботодавцям; надання права профспілкам та іншим правозахисним організаціям звертатися до судів у випадках дискримінації окремих робітників; краще інформування робітників та роботодавців в цілому.

Єврокомісія передасть свої пропозиції на затвердження Європарламенту та Раді ЄС.

За даними Єврокомісії, на сьогодні лише 3% європейців, або 9,5 млн. осіб живуть та працюють в іншій країні-членів ЄС, ніж країна походження. Ще 1,2 млн. європейців живуть в одній країні-члені ЄС, а працюють в іншій.

При цьому, за даними опитування, проведеного у вересні 2011 року на замовлення Єврокомісії, 15% респондентів заявили, що не розглядають можливість працевлаштування в іншій країні-члені ЄС, оскільки вважають, що для цього – надто багато перешкод.