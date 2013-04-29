В Єврокомісії заперечують, що питання Тимошенко знято з порядку денного відносин ЄС та України

Брюссель. 29 квітня. УНІАН. В Єврокомісії заперечують, що питання засудженої колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко знято з порядку денного відносин ЄС та України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу речник комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Петер Стано.

“Нічого не змінилося в цьому питанні”, - сказав він.

Речник комісара зазначив, що минулого тижня в низці українських ЗМІ була оприлюднена некоректна оцінка відносин ЄС та України, а також підготовки до підписання угоди про асоціацію та до Вільнюського саміту “Східного партнерства”.

П.Стано зазначив, що під час зустрічі минулого тижня комісар Стефан Фюле та секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв обговорили досягнутий Києвом прогрес на шляху до підписання угоди про асоціацію, а також важливі питання, які ще залишилося виконати, в тому числі, справу Ю.Тимошенко.

Він також нагадав, що очікування від України чітко сформульовані в висновках Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року, а також у спільній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС від 25 лютого цього року.

“Вибіркове правосуддя – одна з трьох сфер, які мають бути вирішені”, - наголосив П.Стано.

Минулого тижня після зустрічі А.Клюєва з С.Фюле нищка українських ЗМІ повідомили про те, що питання Ю.Тимошенко знято з порядку денного відносин Україна-ЄС.