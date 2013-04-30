Депутат ЄП Шульц: Звільнення Тимошенко є єдиним прийнятним наслідком рішення ЄСПЛ

Брюссель. 30 квітня. УНІАН. Депутат Європарламенту Вернер Шульц (група “зелених” Німеччина) вважає, що звільнення колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко є єдиним прийнятним наслідком сьогоднішнього рішення Європейського суду з прав людини у справі “Тимошенко проти України”.

Про це йдеться у коментарі депутата, текст якого передано УНІАН.

“Я задоволений, що Європейський суд з прав людини чітко та однозначно визнав і засудив політичну мотивацію кримінальних процесів проти Юлії Тимошенко чинним урядом. Це – великий успіх для Ю.Тимошенко та для громадян України”, - написано в заяві.

“Український уряд має тепер дотримуватися своїх обіцянок прийняти рішення, незалежно від результату. Єдиним прийнятним наслідком цього є негайне звільнення колишнього прем’єр-міністра”, - наголосив В.Шульц.

На думку депутата, Президент України Віктор Янукович має продемонструвати зараз свою “політичну велич” та відмовитися від політично мотивованої “вендетти” проти суперників, що, у свою чергу, розчистить шлях Україні до Європи та до підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейський суд з прав людини визнав, що попереднє затримання Ю.Тимошенко було свавільним та політично вмотивованим.

У своєму рішенні суд визнав порушення трьох параграфів статті 5 Конвенції прав людини, а також статті 18 Конвенції прав людини щодо попереднього затримання Ю.Тимошенко.