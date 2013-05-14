Україна неправильно просила Чехію про допомогу у справі Щербаня?

Київ. 14 травня. УНІАН. Чехія просить Україну доповнити прохання про правову допомогу у розслідуванні справи про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, у причетності до якого підозрюють екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.

Як передає Радіо Свобода, про це повідомила речниця Генеральної прокуратури Чехії Гелена Маркусова.

«Генеральна прокуратура Чехії отримала прохання про правову допомогу України, але, на жаль, у цьому проханні були великі недоліки, тому ми попросили про доповнення», – сказала Маркусова.

На прохання уточнити суть «недоліків», речниця Генпрокуратури Чехії відповіла, що не може цього зробити, зазначивши, що звернення України «не відповідало критеріям прохання про правову допомогу».

Маркусова також повідомила, що Чехія спершу чекає на додаткову інформацію з України, а потім розглядатиме це прохання.

За даними чеських ЗМІ, Україна просить, зокрема, допитати чоловіка Тимошенко, який минулого року отримав у Чехії притулок. Речниця Генеральної прокуратури Чехії сказала Радіо «Свобода», що не може коментувати таку можливість.

Джерело: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24985871.html

Довідка УНІАН. 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Щербаня, Тимошенко було вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем`єр-міністром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня вже допитано 6 свідків - Ігоря Мар`їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та Віталія Гайдука.

13 травня Генеральна прокуратура України відновила слідство у справі про вбивство Щербаня, призупинене 26 квітня.

На завтра запланований допит в режимі відеоконференції з США бізнес-партнера Лазаренка – Петра Кириченка.