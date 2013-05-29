Євро-НЕСТ не змогла висловити стурбованість справами Мерабішвілі та Тимошенко

Брюссель. 29 травня. УНІАН. Парламентська Асамблея Євро-НЕСТ (ЄС – країни “Східного партнерства”) не змогла висловити стурбованість кримінальними справами колишніх прем’єр-міністрів Грузії Вано Мерабішвілі та Юлії Тимошенко.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідну поправку було запропоновано групою Європейської народної партії до доповіді “Про складнощі в області регіональної безпеки у країнах-партнерах Східної Європи”.

Представники групи “зелених” ініціювали зміну голосування – замість простої більшості для підтримки цієї пропозиції необхідно було набрати по дві третини голосів від представників парламентів країн “Східного партнерства” та від представників Європарламенту. В результаті голосування необхідної більшості набрати не вдалося.

“Є судовий процес. Очікуємо, що буде сказано під час процесу. Єдине, що можна сказати, це те, що потрібна повага людської гідності у в’язницях”, - пояснила УНІАН позицію “зелених” член Асамблеї, французька депутат Європарламенту Мішель Рівазі.